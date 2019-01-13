Звездный разрыв: названа дата расставания Пугачевой с Галкиным

Алла Пугачева и Максим Галкин / instagram.com/maxgalkinru

Примадонна эстрады Алла Пугачева и звездный юморист Максим Галкин в скором времени могут пережить разрыв.

Как заявила нумеролог Клара Кузденбаева, внешне благополучные отношения певицы и артиста под угрозой.

"У них расставание идет через два года. Будет достаточно конфликтная ситуация. Сложная полоса – 43, 44, особенно 44 года, а это совпадает с периодом спада у Аллы Борисовны. Поэтому у них возможно расставание. Потому что когда оба партнера находятся на спаде, идет невосприятие в партнерских отношениях", – подчеркнула она в эфире российского Пятого канала.

В то же время Кузденбаева отметила, что Примадонна благодаря силе духа способна преодолеть любые невзгоды, в том числе в отношениях с мужем. Нумеролог отметила, что из певицы получился бы хороший политик. По ее словам, Пугачева – носитель знака власти, знака миротворца. "Молча может всех людей подчинять", – заметила специалист.

Напомним, ранее Галкин публично пристыдил внука Аллы Пугачевой.