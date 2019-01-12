Максим Галкин публично пристыдил внука Аллы Пугачевой

Никита Пресняков поделился неоднозначным постом в соцсети / https://www.instagram.com/npresnyakov/

Юморист и шоумен Максим Галкин сделал публичное замечание внуку Аллы Пугачевой Никите Преснякову.

Причиной тому послужила серия фото в стиле "ожидание-реальность", которыми Никита поделился на своей странице в Instagram. Музыкант пожаловался, что на его Инстаграм подписаны вовсе не молодые люди, а старшое поколение, фанаты его знаменитой семьи.

На одном фото запечатлены молодые люди на концерте под альтернативную музыку, на другом – взрослые женщины.

Не смог пройти мимо такого неоднозначного поста Галкин – он призвал внука Пугачевой радоваться любой аудитории, а не придираться к ее возрастным характеристикам.

"Меньше думай о возрасте аудитории, больше радуйся ее наличию – реальность могла бы быть с пустыми креслами", - отметил юморист.

Галкин публично пристыдил Преснякова / https://www.instagram.com/npresnyakov/?utm_source=ig_embed

В комментариях многие поддержали Галкина, считая, что возраст не важен, и "бабули тоже норм".

"Максим, очень мудрые слова. Но Никита пока их не слышит. Он очень крутой, талантливый,д остоин признания и славы, которую он ждет, главное, чтобы не перегорел! Желаю ему скорейшего признания! Держись, бунтарь, все будет ок", "Дискриминация чистой воды, если честно... Что, пенсионеры уже не люди что ли?", "Много в Вас высокомерия. Откуда? Почему? Успехов вам. И хороших фанато", "Бабули тоже норм", - писали юзеры.

Ранее фанаты возмутились поведением Галкина при Пугачевой.