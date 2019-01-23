"Не умею столько пить": Анастасия Волочкова ответила в стихах Шнурову

Балерина считает, что музыкант решил пропиариться на ней.
Фронтмен группы "Ленинград", известный российский певец Сергей Шнуров в соцсети в стихотворной форме высмеял российскую балерину Анастасию Волочкову.
43-летняя "королева шпагатов", в свою очередь, решила не молчать, и на своей странице в Instagram ответила Шнурову. Она поделилась фото на фоне снега, одетая в белый купальник, и показала вертикальный шпагат.
Волочкова считает, что Шнуров решил пропиариться на ней, своем разводе, и "прошлась" по его внешности – мол, он много употребляет алкоголя, и от этого "выглядит фигово".
Приводим Вашему вниманию стих, опубликованный балериной:
"Разводясь на всю страну,
Ну а че такова?
Делает теперь шпагат.
Как Настя Волочкова?!
Я конечно не поэт,
Как Сережа Шнуров.
Я умею пируэт
И молчать про дружбу.
Не умею столько пить
И выглядеть фигово.
Собирать охват и хайп
На стихах про Волочкову
А адрес твой-не Ленинград.ru, где я родилась, а инстаграм Анастасии Волочковой"
Разводясь на всю страну, Ну а че такова? Делает теперь шпагат. Как Настя Волочкова?!? Я конечно не поэт, Как Сережа Шнуров. Я умею пируэт И молчать про дружбу. Не умею столько пить И выглядеть фигово. Собирать охват и хайп На стихах про Волочкову ? А адрес твой-не Ленинград.ru, где я родилась, а инстаграм Анастасии Волочковой ? #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #мальдивы #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #новыйгод #отдых #деньрождения
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