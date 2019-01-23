"Не умею столько пить": Анастасия Волочкова ответила в стихах Шнурову

Волочкова ответила Шнурову, который высмеял ее шпагаты / https://www.instagram.com/volochkova_art/

Фронтмен группы "Ленинград", известный российский певец Сергей Шнуров в соцсети в стихотворной форме высмеял российскую балерину Анастасию Волочкову.

43-летняя "королева шпагатов", в свою очередь, решила не молчать, и на своей странице в Instagram ответила Шнурову. Она поделилась фото на фоне снега, одетая в белый купальник, и показала вертикальный шпагат.

Волочкова считает, что Шнуров решил пропиариться на ней, своем разводе, и "прошлась" по его внешности – мол, он много употребляет алкоголя, и от этого "выглядит фигово".

Приводим Вашему вниманию стих, опубликованный балериной:

"Разводясь на всю страну,

Ну а че такова?

Делает теперь шпагат.

Как Настя Волочкова?!

Я конечно не поэт,

Как Сережа Шнуров.

Я умею пируэт

И молчать про дружбу.

Не умею столько пить

И выглядеть фигово.

Собирать охват и хайп

На стихах про Волочкову

А адрес твой-не Ленинград.ru, где я родилась, а инстаграм Анастасии Волочковой"

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