"Взяли Свету Лободу": Tayanna призналась, что хотела попасть в "ВИА Гру"

Tayanna призналась, что хотела попасть в "ВИА Гру" / https://karavan.ua

Известная украинская певица Tayanna призналась, что однажды хотела попасть в группу "ВИА Гра".

34-летняя певица в выпуске шоу "Караоке на колесах" от "Люкс ФМ" на вопрос ведущего Славы Демина ответила, что пыталась пройти кастинг в группу.

"Не то, чтобы хотела, я даже ходила на кастинг, но там взяли Свету Лободу тогда", - поделилась артистка.

Кроме того, она вместе со Славой Деминым перепела легендарный хит Rihanna Diamonds, Kazka "Свята" и Макса Барских "Берега".

Ранее Tayanna отказалась участвовать в нацотборе на Евровидение-2019.