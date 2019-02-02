Скандальный украинский музыкант заявился с песней на российский Первый канал

Исполнитель развернул в России активную деятельность и планирует выпуск альбома.
Известный украинский певец Андрей Запорожец, возглавляющий музыкальную группу SunSay, стал участником шоу "Вечерний Ургант" на российском пропагандистском Первом канале.
Видеозапись программы, гостем которой также был актер Олег Меньшиков появилась в YouTube.
Выступление украинского коллектива ведущий Иван Ургант объявил в финальной части программы. Фронтмен SunSay представил на суд россиян новую композицию "Снежно".
Также был озвучен анонс выхода нового альбома певца, который ожидается осенью 2019 года. Группа намерена 13 февраля выступить с концертом в одном из ночных клубов Москвы.
Напомним, ранее Андрей Запорожец совместно с фондом WWF записал "Песню Земли", посвященную окружающей среде. Видео музыкальный коллектив снял в различных регионах России: на Камчатке, в Карелии и на берегу Баренцева моря.