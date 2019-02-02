Скандальный украинский музыкант заявился с песней на российский Первый канал

Украинский певец основательно обосновался в России / Facebook/SunSay

Известный украинский певец Андрей Запорожец, возглавляющий музыкальную группу SunSay, стал участником шоу "Вечерний Ургант" на российском пропагандистском Первом канале.

Видеозапись программы, гостем которой также был актер Олег Меньшиков появилась в YouTube.

Выступление украинского коллектива ведущий Иван Ургант объявил в финальной части программы. Фронтмен SunSay представил на суд россиян новую композицию "Снежно".

Также был озвучен анонс выхода нового альбома певца, который ожидается осенью 2019 года. Группа намерена 13 февраля выступить с концертом в одном из ночных клубов Москвы.

Напомним, ранее Андрей Запорожец совместно с фондом WWF записал "Песню Земли", посвященную окружающей среде. Видео музыкальный коллектив снял в различных регионах России: на Камчатке, в Карелии и на берегу Баренцева моря.