Иван Дорн и SunSay решили "зажечь" на фестивале в России

Украинские певцы Иван Дорн и лидер группы SunSay Андрей Запорожец решили выступить в России на фестивале "Дикая мята".

Об этом говорится на сайте мероприятия.

Музыкальное событие будет проходить 23-25 июня в селе Бунырево Тульской области.

На афише фестиваля изображены его участники, на ней есть фотографии Дорна и Запорожца.

Ранее сообщалось, что в РФ Иван Дорн в интервью назвал агрессию страны в Украине "ссорой двух собратьев" и открестился от помощи бойцам АТО, а группа SunSay записала песню со сторонниками самопровозглашенной ДНР.