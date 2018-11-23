SunSay снял в России клип о "совместной работе украинцев с россиянами вне политики"

Украинский музыкант снял клип в России "вне политики" / Фото: Instagram/SunSay

Фронтмен группы SunSay, украинский певец и участник отбора на Евровидение от Украины Андрей Запорожец совместно с фондом WWF записал "Песню Земли", посвященную окружающей среде.

Как сообщает Медуза, видео музыкальный коллектив снял в различных регионах России: на Камчатке, в Карелии и на берегу Баренцева моря.

"Я надеюсь, наше видео кого-то вдохновит на действия, а кого-то заставит задуматься. Сохранение редких видов животных, лесов, переработка мусора, глобальное потепление, исчезновение культур малых народов – все это касается людей независимо от того, где они живут", - прокомментировал свою работу певец.

Лидер SunSay добавил, что съемки клипа проходили совместно с украинскими музыкантами, однако работа получилась "вне политики".

"Это совместная работа украинцев с россиянами вне политики. В песне приняла участие закарпатская певица Алина Паш, мы писали вокал в Киеве с Фэйм (Вячеслав "Фэйм" Семенченко – украинский музыкант и продюсер – ред.), а продакшн делали в Петербурге с Мишей Нестеровым и Денисом Харлашиним", - сказал он.

Напомним, ранее SunSay записал совместную песню со сторонниками самопровозглашенной ДНР.