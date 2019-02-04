''Тр*хнуть его хочу'': Настя Рыбка призналась, что хочет затащить Путина в постель

Настя Рыбка заявила, что хочет затащить Путина в постель / instagram.com/nastya_rybka.ru

Белорусская модель 28-летняя Анастасия Вашукевич (известная под именем Настя Рыбка) призналась, что хочет соблазнить президента РФ 66-летнего Владимира Путина.

Рыбка и ее "секс-тренер" Александр Кириллов (известный как Алекс Лесли) стали героями программы "Осторожно, Собчак!", которая появилась на YouTube-канале Ксении Собчак.

Ведущая поинтересовалась у Рыбки, кто станет ее следующей "жертвой".

"Был список Лесли, давайте честно, твоих жертв, которых ты должна была тр*хнуть, очаровать", - начала говорить Собчак, и ее тут же перебил Лесли.

"А следующий знаешь, кто? Тот, о котором говорить лучше вообще не стоит", - заинтриговал ведущую Лесли.

Собчак стала перебирать варианты: Роман Абрамович, Михаил Фридман, Владимир Потанин, Михаил Прохоров, и наконец назвала имя президента РФ – Владимир Путин.

"Это ты сказала. Он мне нравится. Я не хочу с ним жить, я тр*хнуть его хочу", - заявила Рыбка.

Ранее агенты ФСБ приказали Насте Рыбке больше не трогать Дерипаску.