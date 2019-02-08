"Диалог со слушателем": Макс Барских представил новый альбом "7"

Макс Барских представил новый альбом / Пресс-служба

Известный украинский поп-певец Макс Барских выпустил новый полноформатный альбом под названием "7".

Пятый альбом – это уникально-точный коктейль искренних порой интимных историй Барских и воздушного звучания переосмысленных 80-х.

"Создавая песню, я стремлюсь говорить просто о глубоких вещах. Собирая воедино альбом, я безжалостно отбрасываю любую песню, которая нарушает общую тему диалога. Потому что музыка – это диалог с моим слушателем, который может и будет повторятся много раз в течение длительного времени в совершенно разных ситуациях и настроении. В альбоме "7" я стал ближе к своей идеальной формуле "приятного прослушивания" и "до встречи глаза в глаза", - рассказал Барских.

Самой ожидаемой премьерой из альбома "7" стал хит "Неземная", выбранный поклонниками во время шоу в киевском МВЦ следующим синглом.

Согласно статистике по стримам у нового альбома Макса большие шансы побить рекорд платинового лонгплея "Туманы". В течение суток после открытия предрелиза "7" пластинка заняла символическое седьмое место в чарте Apple Music, что сейчас является редкостью для поп-исполнителей. Как правило, в Top 10 Apple Music попадают в основном альбомы хип-хоп музыкантов.

Кроме того, телевизионная версия шоу "7" уже доступна эксклюзивно на официальном YouTube-канале артиста.

Ранее Макс Барских выпустил клип, снятый в эстетике 80-х.