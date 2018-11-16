Макс Барских выпустил клип, снятый в эстетике 80-х

Макс Барских / пресс-служба артиста

Известный украинский поп-певец Макс Барских выпустил на своем официальном YouTube-канале новый клип на песню "Берега".

Песня стала одним из синглом нового, уже пятого по счету, студийного альбома исполнителя − "Семь".

"Создавая эту работу, мы наблюдали за тем, что происходит вокруг: в музыке, моде и кино. Сегодня настоящим трендом становятся 80-е. Именно поэтому мы выбрали такой вектор для своей премьеры", − сказал Барских.

По его словам, для съемок клипа потребовалось воссоздать закулисье легендарной британскогой передачи-хит-парада Top of the Pops. Основной локацией для сьемок клипа выбрали аппаратно-студийный комплекс "Национальной телекомпании Украины", работу которого пришлось приостановить на сутки.

Режиссером "Берегов" выступил Алан Бадоев, а хореографию поставил Руслан Махов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Макс Барских выпустил клип, в котором проводил мистические обряды.