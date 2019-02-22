"Политическая катастрофа": Расторгуев обвинил Украину в искажении истории

Николай Расторгуев убежден, что не может приехать с концертом в Киев, поскольку украинцы исказили историю / lubeh.matvey.ru

Фронтмен российской группы Любэ и любимый певец президента РФ Николай Расторгуев заявил, что скучает по тем временам, когда собирал в Киеве аншлаг во Дворце Украина.

"Каждый год мы работали, было пару заездов в Украину точно. В Киеве — всегда в самом большом зале "Украина". И жалко, конечно, что теперь они лишены многого. В "Миротворец" меня внесли, в первых рядах. Я же был на сцене во время оглашения итогов референдума в Симферополе", - сказал он в интервью Комсомольской правде.

Расторгуев рассказал, что в Киеве у него есть много друзей, однако если раньше дружба с лидером Любэ считалась престижем, то теперь о ней стараются умолчать. Исполнитель назвал причину резкой смены отношения: он вместе с Путины стоял на сцене во время объявления результатов так называемого референдума в Крыму.

Читайте такжеРасторгуев вошел в состав комитета Госдумы по культуре"У меня в Украине живет товарищ, мы работали вместе в ВИА "Лейся, песня". И когда была дружба народов, он и его товарищи-музыканты гордились, что у них друг — солист "Любэ". Теперь его недолюбливают, потому что у него друг солист "Любэ". Как сказал наш руководитель, была большая катастрофа политическая – развал Советского Союза. Все занимались своими делами, а на Украине выходили учебники, еще при первом президенте, уже с искажением истории. И на этом воспитано целое поколение. Вот и результат", - сказал певец.

Исполнитель высказал мнение, что восстановление прежних отношений между Россией и Украиной уже невозможно, но можно надеяться на какой-то шанс в "отдельной перспективе".

Напомним, в марте 2014 года фронтмен группы Океан Ельзи Святослав Вакарчук договаривался с лидером Любэ Николаем Расторгуевым о проведении совместных "концертов мира" в Крыму.