Журналист потроллил Расторгуева: батяня, комбат — а на войне не был

Известный российский журналист, блогер и писатель Аркадий Бабченко назвал лидера группы "Любэ" Николая Расторгуева человеком, удивительно последовательным в своих противоречиях.

Об этом он написала на своей странице в Facebook, комментируя госпитализацию музыканта в одну из больниц Израиля.

В то же время литератор назвал певца "удивительно целостной личностью".

"А что вы на Расторгуева за Израиль наезжаете? Человек всю жизнь был удивительно последователен в своих противоречиях", — отметил Бабченко.

При этом журналист назвал конкретные примеры: "Сам из люберецкой шпаны — а пел про мента Глеба Жеглова. Восхвалял Дусю-Агрегат — штангу отродясь в руки не брал. "Мы будем жить теперь по новому" — сам радостно бросился возрождать совок".

""Клетки-клетки" — сам в галифе и кителе. Сам в галифе и кителе — а в армии не служил. "Батяня, комбат" — а на войне не был. Патриот — а лечится в Израиле. Лечится в Израиле — но любит Россию. Любит Россию, но живет в Германии", — добавил блогер.

Напомним, ранее сообщалось, что известный российский артист Иосиф Кобзон в обход санкций отправился на лечение в Италию. Позже стало известно, что в Милане его заметили на шопинге в дорогих бутиках.