Большой бонус: Петросян собрался сдать квартиру с живущей в ней Степаненко

Евгений Петросян, Елена Степаненко / riafan.ru

Легендарный российский юморист Евгений Петросян собирается сдавать в аренду громадную квартиру, в которой по сей день проживает его бывшая жена – Елена Степаненко.

Такое сообщение опубликовало новостное агентство РИА Новости со ссылкой на его адвоката Сергея Жорина.

"Евгений Ваганович принял решение сдавать квартиру в Зачатьевском переулке вместе с проживающей в ней Степаненко, если она не хочет оттуда съезжать", − заявил он.

Читайте такжеЛюбовница Петросяна пожаловалась на агрессию и ревность СтепаненкоПо словам Жорина, часть банковских счетов Петросяна арестована (равно как и у Степаненко), поэтому он физически не может оплачивать счета за коммунальные услуги по квартире.

Адвокаты Степаненко, в свою очередь, требуют провести экспертизу оценки стоимости имущества.

Напомним, Хамовнический райсуд Москвы оформил развод юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко 16 ноября 2018-го. Позже судом был наложен арест на спорное имущество - чтобы никто из бывших супругов не попытался его продать до решения суда. К слову, Степаненко после развода с Петросяном решилась сделать себе подтяжку лица.