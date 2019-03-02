Maruv превратилась в блондинку и спела песню Siren Song под гитару

Марув преобразилась в длинноволосую блондинку / https://www.instagram.com/eurovision.ua/

Украинская певица Анна Корсун, известная под псевдонимом Maruv, которая одержала победу в национальном отборе на Евровидение-2019 от Украины и не подписала договор об участии в песенном конкурсе с НОТУ, представила свой победный трек Siren Song в акустической версии.

Видео певица поделилась на своей странице в Instagram в Insta Stories. Певица в ролике предстала без макияжа в новом образе длинноволосой блондинки.

Maruv удивила исполнением песни под гитару, эта версия кардинально отличается от того, что зрители слышали на нацотборе.

Ранее Maruv пояснила отказ от Евровидения-2019.