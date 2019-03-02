"Воспринимаю это как бред": Серебряков оправдался за антироссийские высказывания

Серебряков заявил, что имеет право на собственное мнение / Фото: YouTube

Известный российский актер Алексей Серебряков ответил на многочисленные обвинения в русофобии в свой адрес, подчеркнув, что считает себя навсегда абсолютно русским человеком.

В интервью российскому телеканалу Культура 54-летний артист заявил, что причина его высказываний заключается в недостатках русского национального характера.

"Мои дети — абсолютно русские мальчишки. Абсолютно русские. Я не знаю, как это происходит. Не помню, у Хотиненко в Патриотической комедии есть такая замечательная фраза: "Тут все очень просто: родился, вздохнул и ты уже русский", - сказал актер, семья которого переехала на постоянное место жительства из России в Канаду.

Серебряков высказал надежду, что скандал вокруг высказываний не станет препятствием для его дальнейших съемок в России.

Читайте такжеАктер Алексей Серебряков выехал жить в Канаду"Хочется верить, что мои высказывания никак не повлияют на мои съемки в России — и мне не выпишут черный билет, черную метку, дадут возможность работать", - констатировал артист.

По словам Серебрякова, негатив вокруг его слов стал для него непонятной неожиданностью, поскольку имела место банальная гражданская позиция и личное мнение.

"Я воспринимаю это как бред. Три месяца назад я был в Лондоне и разговаривал со студентами. Сейчас вдруг всплыла какая-то цитата, из-за которой меня опять начали поливать грязью. Я — российский гражданин, у меня есть гражданская позиция, которую я иногда высказываю, не вижу в этом ничего страшного", - подытожил артист.

Напомним, Серебряков, выступая в Лондоне, заявил зрителям, что за последние два десятилетия Россия развязала несколько войн - в Грузии, Чечне, Украине, Сирии.

Ранее Серебряков заявил, что недоволен президентом РФ Владимиром Путиным из-за того, что в стране процветает бесконечное вранье и воровство.