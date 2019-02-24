Скандальный Панин прокомментировал слова Серебрякова о военной агрессии России

Алексей Панин / instagram.com/alexeypanin99

Скандальный российский актер Алексей Панин, недавно эмигрировавший из РФ, прокомментировал сделанное накануне заявление известного артиста Алексея Серебрякова, обвинившего Россию в развязывании войн.

"Все правильно сказал Алексей Серебряков", — заявил Панин в интервью российским телевизионщикам и отметил, что придерживается аналогичного мнения.

Напомним, ранее Серебряков, выступая в Лондоне, заявил зрителям, что за последние два десятилетия Россия развязала несколько войн - в Грузии, Чечне, Украине, Сирии.