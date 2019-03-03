"Подонок и негодяй": продюсер разнес Притулу за нацотбор на Евровидение

Сергей Притула стал объектом критики из-за вопросов участникам нацотбора / instagram.com/siriy_ua/

Украинский продюсер Юрий Фалеса, который ранее работал с певицей Ани Лорак и был ее гражданским мужем, резко высказался в адрес телеведущего Сергея Притулы из-за его неудобных вопросов в прямом эфире нацотбора на Евровидение.

"Невоспитанность того же Притулы, который так сказал. Видимо ему там кто-то на уши говорил, что нужно задавать какие-то вопросы. Если он сам это сказал, значит он подонок и негодяй, потому что он оскорбил девчонок, оскорбил женщин. Ему нужно извиниться", - заявил он в студии канала NewsOne.

Фалеса убежден, что нацотбор был абсолютно политизирован и конкурс является репетицией грядущих в стране выборов главы государства.

"Это сейчас идет репетиция перед выборами. Если в свое время у нас в стране Ани Лорак отстранили от Евровидения после выборов, на эйфории этой национальной, то сейчас происходит такое: "Ребята, вы съели, все, что мы за пять лет делали, давайте посмотрим перед выборами, как вы и это съедите". Вот и это съели, понимаете?"- констатировал продюсер.

Напомним, ранее Притула нецензурно высказался из-за скандала с российскими гастролерами на нацотборе на Евровидение.