"Поеду я!": Полякова собралась представить Украину на Евровидении

Полякова в шутку решила спасти страну на международном уровне / instagram.com/polyakovamusic

Одиозная украинская певица Оля Полякова заявила о готовности отправиться на песенный конкурс Евровидение-2019 в качестве представительницы страны.

"Однажды ты спросишь меня: "Кто поедет на Евровидение?" И я отвечу: "Никто". И ты уснешь спокойно, так и не узнав, что на Евровидение поеду я!", - написала знаменитость в Instagram.

Пост Поляковой был похож на шутку, учитывая, что певица славится скандальными заявлениями. Однако подписчики знаменитой блондинки встретили идею кумира восторженно и наперебой оставляли комментарии о том, что артистка вернется домой только с победой. Впрочем, были и те, кто рассерженно писал, что эта тема уже порядком поднадоела.

"Тогда в следующем году Евровидение будет в Украине 100%", "Супер! Покажи Европе какая ты крутая", "Поддерживаю! Вы достойно представите Украину!", "Самый достойный кандидат!", "Нравится Оля. Но эти трали-вали не для Европы", "Оля, извините, но вам там делать нечего", "Как вы все з*ебали своим Евровидением. Собирайтесь и езжайте туда все!", - написала интернет-публика.

/ Фото: скрин Instagram/polyakovamusic

Напомним, в Национальной общественной телерадиокомпании заявили, что известный актер комедийного жанра и член жюри Нацотбора Андрей Данилко может представить Украину на Евровидении-2019.

Ранее Данилко, известный по роли Верки Сердючки, прокомментировал отказ группы Kazka представлять Украину на Евровидении-2019. В ходе беседы артист пошутил, что готовь спасти ситуацию и вновь представить страну на конкурсе.