"Все пид*расы": ведущий отбора на Евровидение разозлился из-за скандала с Anna Maria

Дуэт Anna Maria / https://www.instagram.com/annamariaduet

Выбором претендентов на участие в Национальном отборе на Евровидение-2019 занимаются специалисты, заявил ведущий конкурса Сергей Притула.

Таким образом он ответил на слова известного журналиста Романа Скрыпина, который критически оценил участие в конкурсе дуэта Anna Maria, ставшего одним из финалистов Нацотбора.

"Рома, а не за*бывай, а то все пид*расы, один ты Д'Артаньян. Я – ведущий Национального отбора. Ве-ду-щий. То есть, я не провожу кастинги и не определяю, кому петь, а кому нет. Для этого есть отдельно обученные люди", – подчеркнул Притула.

Он также напомнил Скрыпину о том, что проинформировал зрителей о том, что ряд исполнителей (участников Нацотбора) гастролируют в России.

"И если ты смотрел первый полуфинал, то должен это видеть. А если не смотрел, то посмотри, и еще раз прочитай первое предложение!" – написал Притула.

Напомним, родителей претенденток на Евровидение от Украины Марии и Анны Опанасюк (дуэт Anna Maria), внесли в базу данных сайта Миротворец.

В субботу, 23 февраля в Украине пройдет финал отбора на Евровидение-2019. В завершающий этап отбора прошли группы ANNA MARIA, Freedom jazz, KAZKA, YUKO, Brunettes Shoot Blondes и певица MARUV.

Евровидение в этом году пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.