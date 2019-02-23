"Все пид*расы": ведущий отбора на Евровидение разозлился из-за скандала с Anna Maria

Ряд участников Нацотбора Евровидения гастролируют в России, напомнил Сергей Притула.
Выбором претендентов на участие в Национальном отборе на Евровидение-2019 занимаются специалисты, заявил ведущий конкурса Сергей Притула.
Таким образом он ответил на слова известного журналиста Романа Скрыпина, который критически оценил участие в конкурсе дуэта Anna Maria, ставшего одним из финалистов Нацотбора.
"Рома, а не за*бывай, а то все пид*расы, один ты Д'Артаньян. Я – ведущий Национального отбора. Ве-ду-щий. То есть, я не провожу кастинги и не определяю, кому петь, а кому нет. Для этого есть отдельно обученные люди", – подчеркнул Притула.
Он также напомнил Скрыпину о том, что проинформировал зрителей о том, что ряд исполнителей (участников Нацотбора) гастролируют в России.
"И если ты смотрел первый полуфинал, то должен это видеть. А если не смотрел, то посмотри, и еще раз прочитай первое предложение!" – написал Притула.
Напомним, родителей претенденток на Евровидение от Украины Марии и Анны Опанасюк (дуэт Anna Maria), внесли в базу данных сайта Миротворец.
В субботу, 23 февраля в Украине пройдет финал отбора на Евровидение-2019. В завершающий этап отбора прошли группы ANNA MARIA, Freedom jazz, KAZKA, YUKO, Brunettes Shoot Blondes и певица MARUV.
Евровидение в этом году пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.