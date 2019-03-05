"Дура": Подервянский резко высказался о Maruv и Евровидении

Лесь Подеревянский негативно отозвался о Maruv / кадр из видео

Известный украинский публицист и драматург Лесь Подервянский считает, что нет необходимости для участия Украины международном песенном конкурсе Евровидение, поскольку стремление поехать на это мероприятие можно назвать признаком провинциальности.

"Я считаю, что из этого сделала огромный мыльный пузырь и хайп. Какая разница, поедем мы или не поедем? Что нам еще там надо? Это признак нашей провинциальности, что мы делаем хайп из тих тем", - сказал Подервянский во время интервью в программе Realpolitik с Александром Хоруженком.

Сатирик считает хорошим результатом отказ Maruv от участия в Евровидении, как представителя Украины. Он уюежден, что своими высказываниями певица в Израиле нанесла непоправимый урон имиджу своей страны.

"Но если для Украины очень важно поехать на Евровидение, то надо понимать, что те, кто занимается этой попсой – люди легкомысленные. Им абсолютно по…г эта Украина. Они так и говорят: "нам нужны деньги, а политикой мы не занимаемся". Будто в их стране нет войны и все ок. Надо понимать, что другими они не будут. С другой стороны, если эта дура поедет туда, к ней подойдет Скабеева, она что-то взболтнет, то зачем это надо Украине?", - сказал он.

Напомним, сатирика Леся Подеревянского предложили сделать голосом киевского метро.