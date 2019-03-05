Tayanna указала на причину, заставившую ее отказаться от Евровидения

Певица могла представлять Украину на Евровидении, но интуиция сказала "нет" / Фото: пресс-служба/Tayanna

Популярная украинская певица Tayanna пояснила, почему она сначала согласилась участвовать в нацотборе на Евровидение, а затем внезапно отказалась.

В новом интервью для Elle Tayanna рассказала, как сильно доверяет своей интуиции, даже в вопросах поездки на Евровидение.

"Меня заставила передумать постоянная борьба ... С самой собой", - призналась певица.

Tayanna призналась, что живет с убеждением – всему свое время. Именно поэтому она решила прислушаться к своей интуиции и снять свою кандидатуру с нацотбора на конкурс. Исполнительница подчеркнула, что часто доверяет своему внутреннему голосу.

Как известно, после отказа Tayanna от участия в нацотборе организаторы пригласили певицу Maruv (Анна Корсун), устроила на сцене провокационный перформанс с песней Siren Song, и выиграла нацотбор.

Напомним, Maruv пояснила отказ от Евровидения-2019.