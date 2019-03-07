"Немому хорошо дать - не скажет никому": в Сеть залили угарную гуцульскую пародию на хит Maruv

Баба Доцька / vikna.if.ua

Пародисты из города Коломыя (Ивано-Франковская область) отсняли и выложили в интернет ролик с пародией на песню Siren Song, с которой поп-певица MARUV (Анна Корсун) выиграла нацотбор на Евровидение-2019.

Видео за сутки собрало более 127 тысяч просмотров. Гуцульская исполнительница со сценическим псевдонимом Баба Доцька (с достаточно пышными формами и в вышиванке) снималась в сценах с эротическим подтекстом − поправляла бюст, возлеганием на сеновале, а фрейдистские игры с кукурузным початком. Трек называется Йди Суда и, хоть и близок по сути к треку Siren Song, представляет из себя вариацию на пресловутые "сороміцькі коломийки" с текстом "Я нікому не давала, лише дам німому/ Бо німому добре дати/ Не скаже нікому".

Напомним, ранее Maruv и Леся Никитюк устроили танцы под Siren Song. До этого под этот трек в поддержку станцевал Иван Дорн.