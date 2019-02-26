Иван Дорн станцевал в поддержку Maruv

Иван Дорн повторил движения из номера певицы Maruv / https://www.instagram.com/dorn_ivan

Известный скандальный украинский поп-певец Иван Дорн, который в 2017 году назвал агрессию РФ в Украине "ссорой двух собратьев" и открестился от помощи бойцам АТО, поддержал победительницу национального отбора на Евровидение-2019 Maruv, которую решили не пускать на песенный конкурс из-за гастролей в России.

На своей странице в Instagram Дорн показал фрагмент танца певицы с нацотбора под трек под Siren Song.

"Bang! Держись, Maruv!", - подписал ролик артист.

Поклонники с юмором отреагировали на ролик, отметив, что певцу стоит пойти в балет артистки, другие же посчитали, что певец запустил флешмоб в поддержку артистки.

"Вот кого в балете ей не хватало!", "Песня и номер действительно огонь! К большому сожалению, политика зашкаливает, это ненормально. Тем, кто выбирал конкурсантов на Евровидение, надо было думать раньше и хоть предупреждать о скандальных последствиях", "Это флешмоб! #держисьмарув!", "Это важно, когда твои коллеги тебя поддерживают", "Похоже на челенж", - писали юзеры.

Напомним, Maruv с песней Siren Song победила в украинском отборе на Евровидение-2019, которое пройдет в Израиле.

Ранее сама Maruv заявила о том, что со стороны Общественного телевидения на нее сильно давят, заставляя отказаться от Евровидения.

В НТКУ пояснили, почему Maruv не будет представлять Украину на Евровидении в 2019 году в Израиле.

Организаторы Евровидения отреагировали на скандал с Maruv в Украине.

Также в сети создали петицию в поддержку Maruv.