Иван Дорн открестился от помощи бойцам АТО в скандальном интервью российскому журналисту

Известный украинский певец Иван Дорн в интервью российскому журналисту Юрию Дудю назвал агрессию РФ в Украине "ссорой двух собратьев" и открестился от помощи бойцам АТО.

В Facebook набирает оборотов скандал, связанный с интервью певца Ивана Дорна, которое было опубликовано 11 апреля.

Основные претензии у некоторых пользователей вызывает высказывания Дорна о "младших и старших братьях", которыми он считает украинцев и россиян, "единственный вопрос Путину" о знаке зодиака Весы, а также свой ответ на вопрос, зачем надел футболку с Тризубцем на "Новой волне" в 2014 году.

За девять часов пост набрал более 750 "лайков" и 1,5 тысячи перепостов, а под ним оставили свое мнение почти 300 комментаторов. Многие пользователи писали оскорбления в адрес Дорна, другие наоборот, пытались защитить певца, назвав происходящее травлей.

Кроме того, во время своего концерта в Москве Иван Дорн рассказал, что между украинцами и русскими "нет ничего, кроме дружбы", и попросил москвичей передать привет киевлянам. Фрагмент выступления артиста показали в интервью.

"Люди говорят о том, что есть проблемы. Проблемы в их головах, вот, где их проблемы и пусть подавятся ими, этими проблемами, раз и навсегда! Между нами нет ничего! Нет ничего, кроме дружбы! Давайте всей Москвой передадим дружный Киеву привет! И пусть это увидят все!" — сказал Дорн со сцены.

Эти высказывания певца просто взорвали Сеть.

Александр Гончаренко: "Ещё один ссучился...", Olga Stukalo "Очередной продажный двуличный певичек!!!!! Денюжки на икру закончились у бедняжки!!!!!! Поехал продаваться!!!!!!", Gleb Zhavoronkov "Я думаю для перестраховки уже сейчас нужно пару книг по истории Украины Грибам переслать", Olga Stukalo "А про майку, так это он так свою жжжжж обосранную прикрывал,чтобы не заметили и сразу рыло не нпчистили!!!!! Но гавно, оно и в Африке — ГОВНО!!!!", Юрій Дяченко "ха-ха! был Дорн, не стало Дорна! с*ка, кто его заставил и чем угрожал?)".

Читатели "Главреда" могут сделать свои выводы, посмотрев полную версию интервью:

Напомним, Иван Дорн повеселился в России в компании запрещенных Валерии и Пригожина.