Иван Дорн открестился от помощи бойцам АТО в скандальном интервью российскому журналисту

12 апреля 2017, 11:03

Основные претензии у некоторых пользователей вызывает высказывания Дорна о "младших и старших братьях"

Известный украинский певец Иван Дорн в интервью российскому журналисту Юрию Дудю назвал агрессию РФ в Украине "ссорой двух собратьев" и открестился от помощи бойцам АТО.

В Facebook набирает оборотов скандал, связанный с интервью певца Ивана Дорна, которое было опубликовано 11 апреля.

Основные претензии у некоторых пользователей вызывает высказывания Дорна о "младших и старших братьях", которыми он считает украинцев и россиян, "единственный вопрос Путину" о знаке зодиака Весы, а также свой ответ на вопрос, зачем надел футболку с Тризубцем на "Новой волне" в 2014 году.

За девять часов пост набрал более 750 "лайков" и 1,5 тысячи перепостов, а под ним оставили свое мнение почти 300 комментаторов. Многие пользователи писали оскорбления в адрес Дорна, другие наоборот, пытались защитить певца, назвав происходящее травлей.

Кроме того, во время своего концерта в Москве Иван Дорн рассказал, что между украинцами и русскими "нет ничего, кроме дружбы", и попросил москвичей передать привет киевлянам. Фрагмент выступления артиста показали в интервью.

"Люди говорят о том, что есть проблемы. Проблемы в их головах, вот, где их проблемы и пусть подавятся ими, этими проблемами, раз и навсегда! Между нами нет ничего! Нет ничего, кроме дружбы! Давайте всей Москвой передадим дружный Киеву привет! И пусть это увидят все!" — сказал Дорн со сцены.

Эти высказывания певца просто взорвали Сеть.

Александр Гончаренко: "Ещё один ссучился...", Olga Stukalo "Очередной продажный двуличный певичек!!!!! Денюжки на икру закончились у бедняжки!!!!!! Поехал продаваться!!!!!!", Gleb Zhavoronkov "Я думаю для перестраховки уже сейчас нужно пару книг по истории Украины Грибам переслать", Olga Stukalo "А про майку, так это он так свою жжжжж обосранную прикрывал,чтобы не заметили и сразу рыло не нпчистили!!!!! Но гавно, оно и в Африке — ГОВНО!!!!", Юрій Дяченко "ха-ха! был Дорн, не стало Дорна! с*ка, кто его заставил и чем угрожал?)".

 

Читатели "Главреда" могут сделать свои выводы, посмотрев полную версию интервью: 

Напомним, Иван Дорн повеселился в России в компании запрещенных Валерии и Пригожина.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
АТО скандал интервью Иван Дорн российский журналист Юрий Дудя
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнёров
Новости
04:33
Священник объяснил, почему в воскресенье и на православные праздники нельзя работать
04:06
Американская модель позировала в прозрачном платье, опубликованы фото
03:34
В Швеции нудисты устроили скандал из-за купающихся коров
03:01
Стало известно, как и почему происходит старение организма
02:28
Эксперт объяснил, как новые западные санкции повлияют на агрессию Кремля
02:08
Мухарский в новом клипе спел о высокооплачиваемых путанах: опубликовано видео Видео
01:45
В России блогер-священник назвал противозаконным клип Лободы: опубликовано видео Видео
01:31
В США жителей испугали гигантские облака-цунами: опубликовано видео Видео
01:10
В Минобразования назвали дату первого звонка в школах
00:39
"В Турции вылизывают, а здесь плюют". Россияне критикуют цены и сервис в Крыму Видео
00:11
В порту Херсона задержали санкционное судно из России
10 августа, пятница
23:55
Нардепы Мосийчук и Лещенко подрались после эфира из-за ориентации Ляшко Видео
23:52
150-килограммовая модель Тесс Холлидей шокировала поклонников похудением: опубликовано видео Видео
23:41
"Судьба священника непроста": украинский священник рассказал, кто определит вину церковников, которые сотрудничали с "ЛДНР"
23:26
Политолог сделал прогноз о вероятном финансовом кризисе в Украине
23:08
"Калаш святой и ракеты быстры": Сеть смеется над российской "медалью" за "сопротивление НАТО"
22:56
Трамп увеличил пошлины на металл из Турции и обвалил лиру
22:37
Греция решила отозвать своего посла из РФ - СМИ
22:30
Супрун объяснила оплату благотворительных взносов в больницах
22:07
Лавров нагло "наехал" на Помпео из-за новых санкций против России
21:48
В Испании у исполнителя хита "Despacito" похитили два миллиона долларов
21:38
Организовать бунт в СИЗО "торнадовцам" помогли сотрудники учреждения - Минюст
21:19
ДТП с шестью погибшими под Запорожьем: в полиции рассказали подробности Видео
21:09
Крысы, мухи, мусор, вонь: появились фото свалок в оккупированном Симферополе Фото
20:48
Индийский политик явился в парламент в образе Адольфа Гитлера Видео
20:45
"Прокуроры были больны". Луценко пояснил причину закрытия дела против Кернеса Видео
20:24
РФ "слила" Евросоюзу торговый спор в ВТО
20:23
Панеттьери продает совместный с Кличко особняк за 1,65 млн долларов Фото
19:55
"Нас развели, как лохов". Крымский сторонник Путина разочарован присоединением полуострова к России
19:25
Тамразов заявил, что к встречам и даче взятки прокурору ГПУ его подстрекал сотрудник СБУ
19:21
"Близость к дому". Мухарский выбрал страну для эмиграции
18:52
Тука отреагировал на инициативу лишить жителей "ЛДНР" права голоса
18:52
Суд арестовал подозреваемого в даче взятке экс-замглавы "Укргазвидобування" Алексея Тамразова Видео
18:45
"Глянете интересное кино". Пенсионер развращал малолетних школьниц, показывая им порно
18:39
"Ведут себя варварски": Лукашенко обвинил РФ в недобросовестности
18:23
Макрон и Путин обсудили Олега Сенцова
18:16
Космонавт показал на видео самый длинный маршрут по МКС Видео
17:33
Позднее зажигание: в СК России продолжают расследовать убийство Аркадия Бабченко
17:29
США ударят по России "Анакондой"
17:27
В Украине презентовали новую САУ "Богдана" Фото
17:07
В НФ призвали власти отреагировать на действия депутатов Черновицкого горсовета
17:05
Шендерович сказал, абсолютным заложником чего является Путин Видео
16:47
В Киеве на Лысой горе собрали богатый "минный урожай"
16:42
Украинский поезд "четырех столиц" собрались продлить до Таллина
16:33
Задержанный за взятку Тамразов спонсирует Гриценко - Черновол
16:28
Появилось видео, как Ани Лорак расплакалась на первом после измены мужа концерте Видео
16:24
Новое жуткое ДТП с микроавтобусом: на Запорожье в результате аварии погибли дети Видео
16:23
“Невероятный дуэт”. Сексуальная Надя Дорофеева поделилась снимком с Димой Монатиком
16:03
"Под колпаком у ФСБ". У Порошенко рассказали, что ждет поехавших на автобусах в аннексированный Крым украинцев Видео
15:56
Социолог рассказал, как Запад может лишить Россию ресурсов на гибридную войну
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять