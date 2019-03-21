YUNA-2019: опубликован полный список номинантов премии

Церемония награждения премией YUNA-2019 состоится 22 марта.
В пятницу, 22 марта, в Киеве пройдет официальная церемония премии YUNA 2019, во время которой будут названы лауреаты.
Победителей профессиональной национальной музыкальной премии YUNA определяет жюри в составе 150 музыкальных экспертов из сфер радио, телевидения, прессы, саунд-продюсирования, менеджмента артистов и организации музыкальных событий.
Организаторы обещают, что вручение премии состоится в виде грандиозного шоу с участием популярных украинских звезд, молодых номинантов премии и легенд мировой музыки.
Ведущим премии станет Владимир Остапчук – телеведущий, на счету которого ведение песенного конкурса Евровидение 2017.
Полный список номинатов на премию YUNA 2019:
"Лучший исполнитель"
MONATIK
Арсен Мирзоян
Макс Барских
Сергей Бабкин
"Лучшая исполнительница"
Jamala
NK
TAYANNA
Кристина Соловей
"Лучшая поп-группа"
KADNAY
KAZKA
MOZGI
Onuka
Время и Стекло
"Лучшая рок-группа"
O.Torvald
Pianoбой
THE HARDKISS
Антитела
Беz ОГРАНИЧЕНИЙ
"Лучшая песня"
TDME – Антитела
Все, что тебя не убивает – Pianoбой
Корабли – THE HARDKISS
Крылья – Jamala
Плакала – KAZKA
"Лучшая песня на другом языке"
# Этомояночь – NK
Drunk Groove – MARUV и BOOSIN
Superstar – LOBODA
Глубоко – MONATIK и Надя Дорофеева
Сделай громче – Макс Барских
"Лучший дуэт"
Drunk Groove – MARUV и BOOSIN
Глубоко – MONATIK и Надя Дорофеева
Лучший день – Потап и Олег Винник
Тримай мене – Бумбокс и The Gitas
Этот день – MONATIK и Нина Матвиенко
"Лучший альбом"
Black Water – MARUV
KARMA – KAZKA
Mozaїka – Onuka
Железная ласточка – THE HARDKISS
Тримай мене – TAYANNA
"Лучший видеоклип"
Drunk Groove – MARUV и BOOSIN
Superstar – LOBODA
TDME – Антитела
Глубоко – MONATIK и Надя Дорофеева
Плакала – KAZKA
"Открытие года"
Alina Pash
BOOSIN
MARUV
NK
The Gitas
"Лучший эстрадный хит"
Мама – Оля Полякова
Лучший день – Потап и Олег Винник
Не скрывай глаз – Ирина Билык
Тримай –
Как жить без тебя – Олег Винник
"Лучший электронный хит"
Afrika – Иван Дорн
Animal – Onuka
Drunk Groove – MARUV и BOOSIN
Focus On Me – MARUV
Тело – KADNAY
"Лучший хип-хоп хит"
Bitanga – Alina Pash
Алё, алё – MOZGI
Покопокохай – TamerlanAlena
Рыбки – Alyona Alyona
Прекрасно – MamaRika
"Лучшее концертное шоу"
Большой стадионный концерт "Кузьма – 50" во Львове
Всеукраинский тур "На вершине" (Pianoбой)
Гранд-шоу "Королева ночи" (Оля Полякова)
Концерт "День Независимости с Океаном Эльзы" (Океан Эльзы)
Шоу "Залізна ластівка" (The HARDKISS)
Главная церемония награждения премией YUNA-2019 состоится во дворце Украина 22 марта в 19:30.
Оголошенння перших номінантів цьогорічної премії YUNA: Точка відліку!Опубліковано YUNA Понеділок, 11 березня 2019 р.
Напомним, триумфатором премии YUNA в 2018 году стал Monatik, победивший сразу в трех номинациях.