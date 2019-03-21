YUNA-2019: опубликован полный список номинантов премии

21 марта 2019, 18:04

Церемония награждения премией YUNA-2019 состоится 22 марта.

YUNA, Юна
Опубликован список номинатов на премию YUNA 2019 / @YUNA.MUSICAWARDS

В пятницу, 22 марта, в Киеве пройдет официальная церемония премии YUNA 2019, во время которой будут названы лауреаты.

Победителей профессиональной национальной музыкальной премии YUNA определяет жюри в составе 150 музыкальных экспертов из сфер радио, телевидения, прессы, саунд-продюсирования, менеджмента артистов и организации музыкальных событий.

Организаторы обещают, что вручение премии состоится в виде грандиозного шоу с участием популярных украинских звезд, молодых номинантов премии и легенд мировой музыки.

Ведущим премии станет Владимир Остапчук ­– телеведущий, на счету которого ведение песенного конкурса Евровидение 2017.

Полный список номинатов на премию YUNA 2019:

"Лучший исполнитель"

MONATIK

Арсен Мирзоян

Макс Барских

Олег Винник

Сергей Бабкин

Винник
Олег Винник / viva.ua

"Лучшая исполнительница"

Jamala

NK

TAYANNA

Оля Полякова

Кристина Соловей

"Лучшая поп-группа"

KADNAY

KAZKA

MOZGI

Onuka

Время и Стекло

Группа Казка
Группа Казка / instagram.com/kazka.band

"Лучшая рок-группа"

O.Torvald

Pianoбой

THE HARDKISS

Антитела

Беz ОГРАНИЧЕНИЙ

"Лучшая песня"

TDME – Антитела

Все, что тебя не убивает – Pianoбой

Корабли – THE HARDKISS

Крылья – Jamala

Плакала – KAZKA

Джамала
Джамала

"Лучшая песня на другом языке"

# Этомояночь – NK

Drunk Groove – MARUV и BOOSIN

Superstar – LOBODA

Глубоко – MONATIK и Надя Дорофеева

Сделай громче – Макс Барских

"Лучший дуэт"

Drunk Groove – MARUV и BOOSIN

Глубоко – MONATIK и Надя Дорофеева

Лучший день – Потап и Олег Винник

Тримай мене – Бумбокс и The Gitas

Этот день – MONATIK и Нина Матвиенко

"Лучший альбом"

Black Water – MARUV

KARMA – KAZKA

Mozaїka – Onuka

Железная ласточка – THE HARDKISS

Тримай мене – TAYANNA

Maruv / MaruvOfficial Facebook

"Лучший видеоклип"

Drunk Groove – MARUV и BOOSIN

Superstar – LOBODA

TDME – Антитела

Глубоко – MONATIK и Надя Дорофеева

Плакала – KAZKA

"Открытие года"

Alina Pash

BOOSIN

MARUV

NK

The Gitas

"Лучший эстрадный хит"

Мама – Оля Полякова

Лучший день – Потап и Олег Винник

Не скрывай глаз – Ирина Билык

Тримай –

Настя Каменских
Настя Каменских / instagram.com/kamenskux

Как жить без тебя – Олег Винник

"Лучший электронный хит"

Afrika – Иван Дорн

Animal – Onuka

Drunk Groove – MARUV и BOOSIN

Focus On Me – MARUV

Тело – KADNAY

"Лучший хип-хоп хит"

Bitanga – Alina Pash

Алё, алё – MOZGI

Покопокохай – TamerlanAlena

Рыбки – Alyona Alyona

Прекрасно – MamaRika

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Полякова
Оля Полякова / instagram.com/polyakovamusic

Главная церемония награждения премией YUNA-2019 состоится во дворце Украина 22 марта в 19:30.

Оголошенння перших номінантів цьогорічної премії YUNA: Точка відліку!

Опубліковано YUNA Понеділок, 11 березня 2019 р.


Напомним, триумфатором премии YUNA в 2018 году стал Monatik, победивший сразу в трех номинациях.

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премия YUNA-2019
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