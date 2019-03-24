Завораживающая медитация: Onuka, ДахаБраха, Maneken и Катя Чили записали песню совместно с водой

Голос воды — презентован завораживающий клип-медитация

Известные украинские исполнители Onuka, ДахаБраха, Maneken и Катя Чили ко Дню воды 2019 презентовали клип на новый трек Голос воды.

Название выбрано неслучайно: пятым "музыкантом" выступила в произведении вода.

Чтобы записать симфонию воды, создали новый музыкальный инструмент. Среди прочего использовали

После чего отправились в экспедицию Карпатами. В частности, был использован щипковый инструмент, похожий на африканскую Калимба (колесо со стальными язычками, каждый из которых отвечает за свою ноту). Также задействовали водобой: этот ударный инструмент преобразовывал силу Крапелькового водопада в массивный удар. Нашлось в клипе место и чаймсу – это 6 стальных трубок, у каждой из которых своя нота. Использовались и другие не менее интересные инструменты.

На реализацию проекта ушел почти год.

Ранее группа Время и Стекло выпустила первый клип на украиноязычную песню. Текст песни, на которую сняли клип, написал Потап и DJ Bloodless.

В начале ноября 2018 года коллектив представил lyric-видео на песню Про лицо, которая войдет в новый альбом. Выход свежего альбома группы Время и Стекло запланирован в 2019 году.