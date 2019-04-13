"Показалась Вера": дочь Брежневой спутали со звездной мамой

Соня Киперман на фото очень похожа на Брежневу / instagram.com/sonya_kooper

Дочь певицы из Украины Веры Брежневой — 18-летняя Соня Киперман — озадачила поклонников новым фото, на котором ее приняли за ее звездную мать.

Девушка поделилась снимком на своей странице в Instagram, который собрал более 6 тысяч лайков.

На фото Соня пристально смотрит в камеру, демонстрируя густо подведенные тушью ресницы и ярко-голубые глаза.

Подписчики признались, что обознались, сперва приняв Соню за ее мать - Веру.

"Мне по началу показалась Вера", "Вылитая мама!", "Мамин клон!", "Реально, плоскость меняет угол зрения. Не считала вас похожей на маму, но здесь в горизонтальном виде я даже обозналась", - писали юзеры.

Соня Киперман поразила схожестью со звездной мамой / instagram.com/sonyaxkiperman

Напомним, 30 марта Соне Киперман исполось18 лет. В начале марта стало известно, что девушка кардинально сменила имидж и в Instagram удивила своих подписчиков новым образом.

Ранее Соня Киперман покрасовалась в топике без лифчика.