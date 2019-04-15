"Хто сказав на мамку падло?": Alyona Alyona и Алина Паш выпустили убойный клип

Рэп-певицы в клипе стали берегинями / Фото: скриншот из видео

Украинские рэп-певицы Alyona Alyona и Алина Паш сняли совместный клип на украиноязычную композицию под названием Падло.

"Хто там сказав на мамку падло? Кому жить набридло, зараз ляже на дно. Хто там сказав на мамку падло? Крашу писанки я, як Пікасо Пабло", - такой текст содержится в припеве. Видео опубликовано в YouTube.

Сюжет клипа повествует о женщинах-берегинях, роли которых исполнили Alyona Alyona и Алина Паш. Певицы с помощью ритуалов помещают мудрость в яйцо, и передают новым поколениям сакральные знания. Примечательно, что в клипе звучит голос легендарной украинской певицы Нины Матвиенко.

Слушателям новый трек рэп-исполнительниц понравился, о чем они сообщили в комментариях.

"Единственная страна в мире где девчачий рэп круче пацанского", "За последние годы украинская музыка большой скачок вперед сделала, и это радует", " Тем, кто снимал и монтировал - лайк однозначно ...красиво снято", "Больше совместных работ", "Как же это круто, тупо мурашки по коже!", "Ребята! Спасибо вам! Вы делаете нашу историю прямо сейчас!" – написали пользователи в комментариях.

Напомним, Alyona Alyona стала героиней американского журнала Vogue.

Как ранее сообщалось, Alyona выпустила дебютный альбом Пушка.