"Очень вкусно": дочь Веры Брежневой покорила сеть фото в купальнике

Дочь певицы из Украины Веры Брежневой — 18-летняя Соня Киперман — покорила поклонников смелыми фото в купальнике.

Девушка поделилась снимками на своей странице в Instagram, которые собрали более 8 тысяч лайков.

Сначала на фото Соня позирует в джинсовых шортах с высокой талией, лифе от купальника в горошек и белой рубашке.

На других снимках она уже нежится в джакузи, позируя на камеру.

Поклонники отметили, что Соня поражает своей схожестью с мамой Верой Брежневой.

"Вера младшая", "Красотка Соня", "Очень вкусно", "Тут на Веру похожа", "Если бы я не знала тебя, подумала бы что ты - Вера Брежнева", - писали юзеры.

Напомним, 30 марта Соне Киперман исполнилось18 лет. В начале марта стало известно, что девушка кардинально сменила имидж и в Instagram удивила своих подписчиков новым образом.

Ранее Соня Киперман покрасовалась в топике без лифчика.