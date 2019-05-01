Снимает стресс и помогает добиться фигуры мечты: Ефросинина показала идеальные упражнения

Маша Ефросинина показала, как держит себя в форме / instagram.com/mashaefrosinina

Украинская телеведущая Маша Ефросинина продемонстрировала, как она приводит себя в форму после пасхального застолья, и готовится к лету.

На своей странице в Instagram ведущая показала несколько эффективных упражнений из пилатеса, которые помогут избавиться от лишнего веса, и укреплят мышцы.

"Сейчас все неустанно ищут эффективные средства от стресса и глушат успокоительные пилюли! В поисках идеальной фигуры, тягают железо и бегают до раскрошенных коленей! И мало кто верит, что наше собственное тело хранит в себе мощнейший ресурс для решения многих проблем - для достижения психологического баланса необходимо уметь привести в физический баланс свой внутренний корсет; с помощью упражнений на балансировке и с растяжкой можно таааак пропечь свои мышцы, что все пасхальные куличи и копчености сгорят, не успев осесть на боках! А главное, занятие собой должно не изматывать, а приносить удовольствие", - считает ведущая.

Отреагировали на пост ведущей не только ее поклонники, но и украинские звезды.

"У каждого свой способ", - написала украинская певица Оля Полякова.

"Фанатке пилатеса от фанатки пилатеса", - написала танцовщица Алена Шоптенко

"Вы такая стройная, как осина", - расхвалила kate_kofan.

"Это очень круто, особенно чувствуется гармония с собственным телом", - отметила irenmalova.

Ранее Маша Ефросинина осмелилась раздеться для фото.