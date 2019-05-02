"Я горжусь этим парнем": Потап публично поддержал Владимира Зеленского

Потап поздравил Зеленского с победой / instagram.com/realpotap

Известный продюсер и рэпер Потап выразил поддержку Владимиру Зеленскому. 30 апреля ЦИК официально обьявила шоумена победителем второго тура выборов президента Украины.

Потап на своей странице в Instagram выложил фото Зеленского с супругой Еленой. Под снимком он поздравил Зеленского с избранием на пост президента страны, и пообещал поддерживать и помогать ему во всем.

"Украина имеет нового президента, и я горжусь этим парнем @zelenskiy_official и поздравляю его с победой!!! А также Всю команду и его очаровательную жену! Мы поможем и поддержим Президента во всем, что сделает нашу Украину лучше!", - написал рэпер.

Ранее Потап трогательно поздравил Каменских с днем рождения дуэта.