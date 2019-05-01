13 лет вместе: Потап трогательно поздравил Каменских с днем рождения дуэта

Потап и Настя Каменских 1 мая отмечают 13-летие дуэта / instagram.com/kamenskux/

Известный продюсер и рэпер Потап трогательно поздравил украинскую поп-исполнительницу Настю Каменских с 13-летием дуэта Потап и Настя.

Артист на своей странице в Instagram показал архивное фото с Каменских.

"1 мая 13 лет назад родилась моя любимая группа Потап и Настя! Поздравляю @kamenskux и всех всех всех, если бы не мы тогда, то вы сейчас может и не были бы тем, кем вы стали! А мы - уникальный дуэт и целая плеяда и школа праздника и любви!", - трогательно написал Потап.

Поклонники в комментариях поделились воспоминаниями, связанными с песнями дуэта, и интересовались, когда же артисты вновь воссоединятся.

"Как жаль, что больше не услышим Ваш невероятный дуэт. Или таки услышим?", "Боже, как время летит… Помню, как еще врывались в школе под песню "Не пара", "Когда уже возвращаетесь?", "Помню, как в пятом классе с подругами ходили и на Сони Эриксон раскладушках слушали "Не пара", - писали юзеры.

Напомним, в октябре 2017-го года Потап и Настя заявили, что ставят дуэт на паузу. После этого Каменских начала сольную карьеру под псевдонимом NK, и покоряет латиноамериканскую аудиторию, а Потап выступает как ПТП и с группой Mozgi.

Отметим, что Потапу и Насте уже давно приписывают роман, но в последнее время артисты подогревают интерес к себе общими фото, нежными посланиями в Instagram. Кроме того, пару "ловили" на совместном отдыхе, некоторые фанаты и вовсе считают, что знаменитости поженились- Каменских не раз показывала кольцо, похожее на обручальное, на безымянном пальце.

Ранее Настя Каменских и Потап были замечены вместе в Турции.