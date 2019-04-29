Настя Каменских и Потап были замечены вместе в Турции

Каменских и Потап вновь спровоцировали слухи об отношениях / instagram.com/kamenskux

Известная украинская поп-исполнительница Настя Каменских и известный продюсер и рэпер Потап вместе прилетели в Турцию.

Фото и видео с отеля появились на страницах артистов в Instagram. Так, в сторис Настя показала селфи в зеркале в полный рост: она позирует без макияжа в белой длинной футболке, черных лосинах и камуфляжной куртке, поставив геолокацию Ансу, Анталья, Турция. Потап же выложил в ленте в соцсети снимок на фоне похожего интерьера, отметив лишь страну пребывания – Турцию.

В комментариях поклонники отметили, что Каменских тоже находится в Турции, и призвали звездную пару уже признаться в отношениях.

Потап отправился в Турцию с Каменских / instagram.com/realpotap

К слову, артисты приехали выступать на фестивале May Fest 2019 Турция, который пройдет в пятизвездочном отеле Rixos Sungate. Там же будут выступать группа Время и Стекло, Светлана Лобода, Тимати, Егор Крид, МОТ.

Отметим, что Потапу и Насте уже давно приписывают роман, но в последнее время артисты подогревают интерес к себе общими фото, нежными посланиями в Instagram. Кроме того, пару "ловили" на совместном отдыхе, некоторые фанаты и вовсе считают, что знаменитости поженились - Каменских не раз показывала кольцо, похожее на обручальное, на безымянном пальце.

Напомним, Настя Каменских эротично изогнулась перед Потапом.

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