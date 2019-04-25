"Обіцяю": Настя Каменских примерила образ Моны Лизы и Венеры Боттичелли в новом клипе

Настя Каменских перевоплотилась в новом клипе в Венеру Боттичелли

Известная украинская поп-исполнительница Настя Каменских выпустила клип на новую лирическую песню Обіцяю.

31-летняя певица выложила видео на своем YouTube-канале. Основным лейтмотивом композиции является любовь. Когда-то, чтобы увековечить великое чувство, художники писали картины своих возлюбленных.

В видео Каменских становится частью картин, которые считаются мировыми шедеврами, таким образом давая обещание любить вечно.

NK предстает перед нами в образе Мона Лизы, Фриды Кало, Олимпии из картины Мане, олицетворяет девушку с жемчужной сережкой Яна Вермеера, Леди Лилит Данте Габриэля Россетти, одну из богинь веселья и радости из картины Весна, богиню Венеру Боттичелли.

В видеоработе также можно заметить отсылку к живописи Ван Гога и его знаменитые Подсолнухи и главный фрагмент из Сотворение Адама, написанную великим художником эпохи Возрождения Микеланджело. Между всеми героинями есть нечто общее: тайна, которой окутана их история и история безусловной любови.

В кадре Настя остается загадочной красоткой из разных эпох в современной интерпретации. Девять образов NK символизируют ее связь с каждой героиней с полотен гениальных художников.

Ранее Настя Каменских восхитила сеть красотой в белом наряде.