"И не надо раздеваться!": Каменских восхитила сеть красотой в белом наряде

Настю Каменских расхвалили за закрытый наряд / instagram.com/kamenskux

Известная украинская поп-исполнительница Настя Каменских покорила своих поклонников элегантным образом.

31-летняя певица выложила на своей странице в Instagram снимок, на котором она позирует сидя на стуле в белом брючном костюме и майке в тон.

Поклонники отметили, что певице, которая любит выставлять пикантные фото с голой "попой как у Ким", не стоит оголяться, ведь она сексуальна даже в закрытой одежде.

"Вот они настоящие красота и сексуальность! И не нужно оголяться и т.д.", "Вау, очень красивая и одетая!", "Наконец, вот тебе нежность, красота и сексуальность, и не надо раздеваться!", "Настенька, вы здесь просто прекрасны", "Ну хоть Настю в штаны одели", - писали юзеры.

Настя Каменских покрасовалась в стильном белом костюме / instagram.com/kamenskux

Ранее Настя Каменских похвасталась смелым декольте.