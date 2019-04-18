"Настя кукла!": Каменских похвасталась смелым декольте

Настя Каменских покрасовалась в стильном платье / instagram.com/kamenskux

Известная украинская поп-исполнительница Настя Каменских покрасовалась в откровенном наряде, который восхитил сеть.

31-летняя певица выложила на своей странице в Instagram снимок со сьемок ремикса на песню Peligroso с известным латиноамериканским исполнителем De La Ghetto. Певица показала фигуру в серебристом мини-платье с глубоким декольте. Заметно, что под нарядом у Каменских нет нижнего белья.

Поклонники расхвалили такой эротичный, но вовсе не пошлый наряд, и сравнили певицу с куклой.

"Фигура просто персик", "Какое замечательное платье! Безумно круто выглядит, в особенности на Вас, Настя!", "Настя, ты совершенство", "Настя кукла! Красавица!", - писали юзеры.

Настя Каменских показала глубокое декольте / instagram.com/kamenskux

Ранее Настя Каменских заинтриговала сеть "свадебным" платьем.