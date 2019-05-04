"Ш*лава, а не дама": в Сети разнесли фото Ксении Собчак в тюрбане

4 мая 2019, 14:25

Снимок, опубликованный ведущей в соцсети, за несколько часов собрал десятки тысяч лайков.

Ксения Собчак показала снимок в тюрбане и в пальто и нарвалась на критику
Ксения Собчак похвасталась снимком в тюрбане и в пальто и нарвалась на критику / instagram.com/xenia_sobchak

Бывший кандидат в президенты России и телеведущая Ксения Собчак опубликовала фотографию, на которой запечатлена в тюрбане и в кашемировом пальто.

Ведущая разместила снимок на своей странице в Instagram, но не уточнила, где он был сделан.

Собчак позировала в светлом пальто и в тюрбане на фоне песка. Она дополнила образ большими солнцезащитными очками.

"Дама в тюрбане и кашемире)…", — подписала снимок телеведущая.

Фото за два часа собрало более 26 тысяч лайков, его подвергли критике ряд интернет-пользователей. "Ш*лава ты, а не дама", — поделился мнением bokii9170.

"Страшная", — написал sergeysnirnoff. "Как бабка…", — считает gabbana_the_one. 

Напомним, в начале марта стало известно, что Ксения Собчак рассталась с мужем — российским актером, режиссером-постановщиком Максимом Виторганом, и что они уже довольно давно живут отдельно.

Ранее появилась информация, что у ведущей роман с режиссером Константином Богомоловым. В январе 2019-го СМИ писали, что Виторган избил возможного любовника жены.

Справка. В феврале 2013 года СМИ узнали, что Ксения Собчак вышла замуж за Максима Виторгана, у пары есть общий сын Платон, он родился в 2016-м.

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Ксения Собчак тюрбан
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