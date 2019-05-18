Евровидение 2019 финал: как выступил фаворит букмекеров Дункан Лоуренс

Дункан Лоуренс - любимчик букмекеров и вероятный победитель конкурса / Reuters

На сцене Евровидения под 12 номером выступил представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade.

Артист – первый в очереди по версии букмекеров за хрустальным микрофоном и правом провести Евровидение 2020 в своей стране.

С первой строчки его не смог сдвинуть ни один из остальных 40 участников. Однако, в силах составить ему конкуренцию конкурсанты, которые находятся на 2 и 3 местах – это Кейт Миллер-Хайдке из Австралии и Лука Ханни из Швейцарии.

Букмекеры считают, что Arcade – это лучшая песня 2019 года, по словам самого Лоуренса, он написал ее, еще будучи студентом рок-академии. Это правдивая история о девушке, в которую он был влюблен в юности. По версии экспертов, искренность и жизненная история помогут Дункану победить на Евровидении 2019.

Смотрите прямую трансляцию финала Евровидения 2019 онлайн.