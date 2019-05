Кейт Миллер-Хайдке на Евровидении 2019 / Reuters

Дата рождения: 16 ноября 1981 года, Брисбен, Австралия.

Детство и образование

Кейт Миллер-Хайдке окончила Школу англиканских девочек при Сент-Эйдане в 1998 году, но ранее посещала Колледж Бриджидин в Индуоропилли. Затем она поступила в консерваторию Квинсленда в Университете Гриффита на полную стипендию, получив степень бакалавра музыки в области классического вокала. После получила степень магистра музыки в Квинслендском технологическом университете.

Как оперный развивающийся артист Квинсленда, Миллер-Хайдке выступала в качестве дублера во многих постановках.

Кейт-Миллер Хайдке с мамой Дженни / instagram.com/katemillerheidke

Творческая деятельность

Миллер-Хайдке играла в нескольких брисбенских группах перед тем, как начать сольную карьеру в 2002 году. Кейт была вокалистом и автором песен в брисбенской группе Elsewhere, образованной в 2000 году, которая выпустила одноименный EP оригинальных песен, а затем распалась в 2003 году.

Миллер-Хайдке выступала на ежегодном культовом мероприятии Women In Voice в 2002, 2004 и 2005 годах, и делила сцену с такими исполнителями, как Pearly Black, Margret RoadKnight, Jenny Morris и вокалисткой Divinyls Крисси Амфлетт.

Миллер-Хайдке стала известной в Брисбене благодаря этим выступлениям, и ее появление в 2005 году в фильме Женщины в голосе 14 принесло ей премию Хелпманн за лучшее выступление в австралийском современном концерте.

В июне 2004 года Миллер-Хайдке записала и распространила свой первый EP Telegram, сборник песен, написанных самой артисткой (за исключением двух песен, написанных ее творческим сотрудником и теперь уже мужем Кейром Натталлом).

В 2005 году она выпустила второй EP Comikaze, однако было выпущено всего 500 копий. В 2007 году, Миллер-Хайдке признавалась в интервью, что комедийный материал ЕР был ошибкой, и прекратила выпускать копии.

Песня Space They Cannot Touch из EP Telegram стала хитом в национальной молодежной радиостанции Австралии Triple J.

Эта радиопередача привела к усилению национального внимания к музыке Миллера-Хайдке: она не только приобрела тысячи поклонников, но также подписала контракт на запись, получила своего первого менеджера Линн де Соуза и ее первого агента Дорри Картабани. Затем Миллер-Хайдке начала гастролировать по стране со своей группой.

Помимо гастролей по всей Австралии и регулярного участия в фестивалях в Вудфорде, где она была названа королевой народного фестиваля Вудфорда в 2002/2003 годах, а также в Порт-Фейри и Голубых горах.

Вскоре Кейт подписала контракт с Sony Australia, и выпустила свой третий EP Circular Breathing в 2006 году, а 15 июня 2007 года выпустила свой дебютный альбом Little Eve. Альбом получил золотую награду в Австралии.

Второй альбом Миллер-Хайдке, Curiouser, был выпущен в Австралии 18 октября 2008 года. Альбом был записан в Лос-Анджелесе. Песни на альбоме были в основном написаны в течение двух месяцев с творческим сотрудником и партнером Наттоллом. Первый сингл альбома Can't Shake It дебютировал на ARIA Singles Chart под номером 38 в октябре 2008 года.

Миллер-Хайдке и Натталл были награждены главным призом в размере 25 000 долларов США на Международном конкурсе авторов песен 2008 года за композицию Caught In The Crowd. Они были первыми австралийцами, которые выиграли главный приз. Песня была теперь принята австралийской учебной программой для старших классов средней школы как часть программы по борьбе с издевательствами в начальной школе.

Ее следующий сингл The Last Day on Earth попал в топ-10 синглов Австралии, заняв 4 строчку. The Last Day on Earth и альбом Curiouser стали платиновыми.

В течение 2010/2011 Миллер-Хайдке выступала на многих фестивалях по всему миру, включая Coachella, Lilith Fair, Rifflandia, Byron Bay Bluesfest, Southbound и Peats Ridge Festival.

В июне 2011 года Кейт выпустила альбом своей проектной группы Fatty Gets a Stylist, еще одно сотрудничество с Кейром Натталлом. Их первый сингл Are You Ready? был использован в рекламе лотереи в Нью-Йорке на американском телевидении.

Альбом Fatty Gets a Stylist (выпущенный как Liberty Bell за пределами Австралии) был написан и записан на портативном компьютере в течение нескольких месяцев в разных местах между Австралией, Юго-Восточной Азией и Западным Лондоном. Альбом был выпущен 24 июня 2011 года и достиг # 90 в официальных чартах альбомов ARIA Австралии.

13 апреля 2012 года вышел третий студийный альбом Миллера-Хайдке, Nightflight. Официальный сингл не был анонсирован, но Миллер-Хайдке подтвердила на своей официальной странице в Facebook, что снимались два музыкальных клипа: Ride This Feeling и I'll Change Your Mind. После выхода в Австралии альбом занял первое место в чарте альбомов iTunes и второе место в чарте альбомов ARIA.

Миллер-Хайдке исполнила главную роль Амбер в мировой премьере оперы Мишеля ван дер Аа Затонувший сад для Английской национальной оперы в апреле 2013 года.

В сентябре 2013 года Миллер-Хайдке объявила о том, что она покинула Sony Records, которую она назвала "корпоративным гигантом".

Она также сообщила, что работает над своим четвертым студийным альбомом O Vertigo! самостоятельно, и, чтобы финансировать запись и продвижение своего альбома, Кейт взялась за краудфандинг. Она придумала много творческих способов получить пожертвования от фанатов, в том числе спеть С днем ​​рождения по телефону. Проект был успешным. Кейт достигла своей цели за три дня, побив рекорды краудфандинга.

В 2014 году Линдон Террачини объявил, что Opera Australia поручила Миллер-Хайдке написать оперу по мотивам детской книги Джона Марсдена Кролики, которая будет показана в 2015 году. Кролики были впервые исполнены на фестивале в Перте в феврале 2015 года. Миллер-Хайдке выступила в роли главной героини в интерактивном цикле песни Песни Мишеля ван дер Аа Песочная песня и дебютировала в качестве экранной актрисы в комедийном оперном сериале ABC Развод, который транслировался в декабре 2015 года.

Миллер-Хайдке стала соавтором музыки и текстов для мюзикла Свадьба Мюриэль, премьера которого состоялась в Сиднейской театральной компании в ноябре 2017 года. Она и Кейр Наттолл написали музыку к песням в постановке Саймона Филлипса Двенадцатая ночь для Мельбурнской театральной компании в 2018 году, где их исполнил Колин Хей.

В 2017 году Миллер-Хайдке выпустил концертный альбом под названием Кейт Миллер-Хайдке и Сиднейский симфонический оркестр, Live at The Sydney Opera House.

Евровидение 2019

В начале 2019 года Миллер-Хайдке была объявлена одним из десяти кандидатов на представление Австралии на Евровидении-2019 с песней Zero Gravity. Ей удалось выиграть нацотбор в феврале 2019 года и получить билет в Тель-Авив, Израиль.

Кейт выступила в первом полуфинале Евровидения. На сцене она зафиксирована на вершине на высокой конструкции в длинном платье. К певице также присоединились бэк-вокалистки, которые также закреплены на высоких шестах, словно транслируя посыл песни – "невесомость, нулевая гравитация".

Букмекеры прогнозировали Кейт 5 место, но после выступлений всех участников во первом и втором полуфиналах, она взлетела на вторую строчку, подвинув представителя Швеции Джона Лундвика, который занимал второе место еще с марта.

Личная жизнь

Кейт замужем за Кейром Натталлом - он гитарист, певец и автор песен. В июне 2016 года пара стала родителями - Кейт родила сына Эрни.