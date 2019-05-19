Победителя Евровидения-2019 уличили в нарушении главного правила конкурса

Дункана Лоуренса обвинили в грубом нарушении правил конкурса / Reuters

Триумфатор Евровидения-2109 Дункан Лоуренс из Нидерландов нарушил главное правило международного песенного конкурса – он выступил с песней Arcade, которую уже исполнял в 2017 году.

Видео старой записи появилось в YouTube. В ролике видно, как победитель Лоуренс поет песню Arcade, однако запись датируется 9 июня 2017 года.

За последние сутки Лоуренс никак не отреагировал на скандал с его песней и предложением пользователей Сети аннулировать результаты Евровидения.

Как сообщает Algemeen Dagblad, попытался оправдаться продюсер певца Воутер Харди. Он признал, что работа над композицией Arcade велась в течение двух лет, и к ней было записано несколько аранжировок.

"Мы прошли весь путь с Arcade... От разных темпов к совершенно другому ключу", — подчеркнул он.

В СМИ отмечают, что правила не были нарушены, ведь композиция исполнялась вживую только один раз, а это не может считаться официальным релизом.

Напомним, финале Евровидения-2019, который состоялся вечером 18 мая, Лоуренс с композицией Arcade набрал 492 балла и стал победителем.