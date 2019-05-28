"К Галкину — отвоевывать Пугачеву": Филипп Киркоров с автоматом анонсировал экшн

Филипп Киркоров поделился, что скоро презентует экшн / instagram.com/fkirkorov

Российский певец Филипп Киркоров опубликовал фотографию, на которой запечатлен с автоматом, и сообщил, что скоро презентует экшн.

Артист позировал с оружие в Санкт-Петербурге на Фонтанке во время съемок клипа на песню Лунный гость и поделился снимком в Instagram.

Исполнитель покрасовался с автоматом, стоя на катере в черном пиджаке и в черной шапочке.

"Экшн… Скоро... #лунныйгость", — подписал фото Киркоров.

Снимок певца по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "К Галкину (юморист Максим Галкин — Ред.) — отвоевывать Пугачеву (певица, бывшая жена Киркорова Алла Пугачева — Ред.), давно пора", — поделился мнением leon.ultimate.

"Морской спецназ!!!...", — написал oleg.shel. "Индийские актеры отдыхают и нервно курят!!!...", — пошутила nizamova.rushania.

Филипп Киркоров поделился, что скоро презентует экшн / Скриншот с instagram.com/fkirkorov

Напомним, 9 мая — в День Победы Филипп Киркоров в Instagram показал видео, на котором запечатлено, как с праздником поздравляли его дети Алла-Виктория и Мартин-Кристин, наряженные в военную форму советского образца. Видео за час собрало более 120 тысяч просмотров.

Справка. Филипп Киркоров и Алла Пугачева поженились 5 марта 1994 года, а в феврале 2005-го стало известно, что они развелись. 23 декабря 2011 года Максим Галкин взял певицу в жены, у пары есть двое детей — двойняшки Гарри и Лиза.