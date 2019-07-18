"Поступок с*чки крашеной": Слепаков в стихах пошутил над конфликтом Леди Гаги и Ирины Шейк

Слепаков традиционно не остался в стороне и прокомментировал хейтерский скандал / Фото: Instagram/slepakovsemyon

Юморист и шоумен Семен Слепаков с рифмованной форме рассказал о конфликте между супермоделью российского происхождения Ириной Шейк и певицей Леди Гагой из-за актера Брэдли Купера, который в России комментируют с особым энтузиазмом.

В Instagram Слепаков описал в трех частях стихами историю расставания Купера и Шейк, а также последующий роман актера с Леди Гагой, поскольку в России сегмент соцетей взорвался из-за жалости к модели, имеющей российские корни.

"Тут и наступил конец бы сказочке,

Если б не российская общественность:

Не простили люди наши добрые

Подлого поступка с*чке крашеной.

Есть, ведь, и у нас предел терпения -

Санкции мы выдержим, играючи,

Стерпим все нападки, притеснения,

Расширенье НАТО беспардонное,

Происки спецслужб и изоляцию,

Олимпийской сборной отстранение,

И авианосцы в Черном морюшке,

И рубля паденье - всё мы выдюжим!

Но, чтобы Брэдли красть у нашей Ирочки,

Не бывать такому, с*ка на х*й бл*дь!", - сказано в одной из частей поэтического опуса.

По сюжету Слепакова Леди Гага испугалась злостных комментариев россиян в соцсетях и отказалась от чужого жениха. Купер после решил вернуться к Шейк, но не смог.

"Испугалась Гага окаянная,

Что аккаунт заср*н страшным посером,

И взмолилась - хватит, люди русские!

Каюсь, что такой была бл*диною,

Я вернуть назад готова Брэдлика,

Только больше мне не ср*те в комментах

Непонятной вашею кириллицей!" – написал Слепаков.

Напомним, Виктория Боня не смогла долго находится вне конфликта, и поспешила вставить свои "5 копеек", с матом обратившись к Леди Гаге на ее странице. К ней присоединились другие знаменитости.