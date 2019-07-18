"Поступок с*чки крашеной": Слепаков в стихах пошутил над конфликтом Леди Гаги и Ирины Шейк

Пользователи отметили, что произведение комика можно разбирать на цитаты.
Юморист и шоумен Семен Слепаков с рифмованной форме рассказал о конфликте между супермоделью российского происхождения Ириной Шейк и певицей Леди Гагой из-за актера Брэдли Купера, который в России комментируют с особым энтузиазмом.
В Instagram Слепаков описал в трех частях стихами историю расставания Купера и Шейк, а также последующий роман актера с Леди Гагой, поскольку в России сегмент соцетей взорвался из-за жалости к модели, имеющей российские корни.
"Тут и наступил конец бы сказочке,
Если б не российская общественность:
Не простили люди наши добрые
Подлого поступка с*чке крашеной.
Есть, ведь, и у нас предел терпения -
Санкции мы выдержим, играючи,
Стерпим все нападки, притеснения,
Расширенье НАТО беспардонное,
Происки спецслужб и изоляцию,
Олимпийской сборной отстранение,
И авианосцы в Черном морюшке,
И рубля паденье - всё мы выдюжим!
Но, чтобы Брэдли красть у нашей Ирочки,
Не бывать такому, с*ка на х*й бл*дь!", - сказано в одной из частей поэтического опуса.
По сюжету Слепакова Леди Гага испугалась злостных комментариев россиян в соцсетях и отказалась от чужого жениха. Купер после решил вернуться к Шейк, но не смог.
"Испугалась Гага окаянная,
Что аккаунт заср*н страшным посером,
И взмолилась - хватит, люди русские!
Каюсь, что такой была бл*диною,
Я вернуть назад готова Брэдлика,
Только больше мне не ср*те в комментах
Непонятной вашею кириллицей!" – написал Слепаков.
Напомним, Виктория Боня не смогла долго находится вне конфликта, и поспешила вставить свои "5 копеек", с матом обратившись к Леди Гаге на ее странице. К ней присоединились другие знаменитости.