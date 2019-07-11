Назвали виновника разрыва Ирины Шейк и Брэдли Купера

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались после 4 лет отношений/ Reuters

Российская модель Ирина Шейк пережила разрыв с красавчиком голливудским актером и знатным серцеедом Брэдли Купером, который упорно не собирался делать ей предложение, и все упорно думали на Леди Гагу, но тут всплыли новые подробности.

По инсайдерской информации издания Bimru, Брэдли Купер бросил россиянку из-за мамы.

Женщины не ужились вместе в одном доме в Лос-Анджелесе. И мама и девушка не относились друг к другу хорошо, и Шейк якобы поставила Купера перед выбором: она или мать. Учитывая американские семейные ценности, Купер выбрал вторую, чем окончательно разочаровал Шейк.

Ранее фанаты решили, что поспособствовала расставанию пары американская певица Леди Гага, с которой Купер снялся в фильме Рождение звезды - американские таблоиды заверяли, что Гага "украла" актера у его гражданской супруги, и даже беременна от него.

Сама же обладательница Оскара заверяет, что спекуляции вокруг их "любви" с Купером - необоснованные, и, значит, что они хорошие актеры, раз смогли ввести в заблуждение столько людей.

Отметим, что Ирина Шейк и Брэдли Купер были вместе уже четыре года — они начали встречаться в 2015-м. В 2017 году у них родилась дочь Лея. Как признавался Брэдли Купер в одном из интервью Опре Уинфри, семья для него — это чудо, которое перевернуло все. Тогда же он рассказал, что восхищается своей дочерью.