Сьехала и забрала дочь: Ирина Шейк и Брэдли Купер разошлись после 4 лет отношений

Ирина Шейк и Брэдли Купер разорвали отношения / Reuters

Голливудский актер, серцеед Брэдли Купер и 33-летняя модель из России Ирина Шейк официально разошлись после 4 лет отношений.

О расставании самой красивой пары Голливуда сообщило издание People, ссылаясь на инсайдера. По словам источника, Шейк собрала вещи и сьехала с особняка Купера, забрав с собой 2-летнюю дочь Лею. Сейчас пара будет решать, как разделить опеку над их дочерью.

Многие фанаты решили, что поспособствовала расставанию пары американская певица Леди Гага, с которой Купер снялся в фильме Рождение звезды - американские таблоиды заверяли, что Гага "украла" актера у его гражданской супруги, и даже беременна от него.

Сама же обладательница Оскара заверяет, что спекуляции вокруг их "любви" с Купером - необоснованные, и, значит, что они хорошие актеры, раз смогли ввести в заблуждение столько людей.

Отметим, что Ирина Шейк и Брэдли Купер вместе уже четыре года — они начали встречаться в 2015-м. В 2017 году у них родилась дочь Лея. Как признавался Брэдли Купер в одном из интервью Опре Уинфри, семья для него — это чудо, которое перевернуло все. Тогда же он рассказал, что восхищается своей дочерью.

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