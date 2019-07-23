В Москве рассказали, почему музыканты Metallica спели песню Цоя Группа крови

Роберт Трухильо и Кирк Хэммет / Reuters

Владимир Зубицкий, один из руководителей компании SAV Entertaiment (организовавшей концерт легендарной трэш-металл-группы Metallica в Москве), объяснил, почему музыканты коллектива, соло-гитарист Кирк Хэммет и бас-гитарист Роберт Трухильо исполнили легендарный хит Виктора Цоя "Группа крови".

"Metallica вообще во всех выступлениях в разных странах исполняет сейчас какую-то знаковую песню этой страны. У них существует достаточно серьезный профессиональный менеджмент, который этим всем занимается", — заявил он в официальном комментарии РБК.

Зубицкий также утверждает, что музыканты Metallica выбрали именно композицию авторства Виктора Цоя в считанные часы до выступления.

К слову, ранее, во время гастролей в Германии группа песню Engel (оригинал − Rammstein), а во время концерта в Чехии - "Йожин з бажин" (оригинал − Ивана Младека).

Напомним, ранее в Сеть выложили фото уморительной шпаргалки песни Цоя для Metallica. Позднее такую кавер-версию от легендарных металлистов оценил бывший соло-гитарист группы Кино Юрий Каспарян.