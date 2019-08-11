В Польше украинский сериал стал рекордсменом

11 августа 2019, 18:57

Права на показ мелодрамы уже приобрели ряд стран.

Главная героиня фильма - крепостная Екатерина Вербицкая / Фото: Караван историй

В Польше в первую неделю показа украинский многосерийный фильм Крепостная побил рекорды просмотров.

Как сообщает ВВС, сериал Крепостная на семь дней посмотрели 1,23 миллиона зрителей.

Права на показ Крепостной приобрел польский общественный вещатель TVP1, для которого фильм переозвучили на польский. Впоследствии права на показ украинской мелодрамы приобрели Литва, Черногория, Сербия, Босния и Герцеговина, Македония, Словения и Хорватия.

В Польше заметили, что количество поклонников сериала росло от эпизода к эпизоду. Если первый пересмотрели 1,01 миллиона зрителей, то последний - 2,28 миллиона.

Сериал Крепостная повествует о событиях в Нежине в 19 веке. Там проживает состоятельный помещик Червинский, в собственности которого — молодая, изящная и образованная крепостная Екатерина Вербицкая. Их отношения и стали кульминацией костюмированной мелодрамы, поскольку девушка влюбилась в молодого дворянина, а хозяин не желал ее отпускать для создания семьи.

Напомним, уроженка Львовской области, которая снимается во "взрослом" кино под псевдонимом Josephine Jackson, рассказала о съемках в порнофильмах.

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