Приходько обвенчалась в церкви со вторым мужем: трогательные фото

Украинская певица Анастасия Приходько, которая покинула шоу-бизнес ради карьеры политика в составе партии Юлии Тимошенко Батькивщина, 8 сентября обвенчалась со своим мужем в одной из церквей Киева.

"Мы это сделали!" – эмоционально прокомментировала значительное событие знаменитость в Facebook.

Приходько поделилась фотографиями семейного торжества. На снимках видно, как они с мужем, имя которого певица не называет, проходят таинство венчания в окружении самых близких людей.

Приходько для венчания выбрала традиционное подвенечное белое платье и фату, которая увенчала строго собранные волосы. Певица сделала яркий макияж. Супруг Приходько надел классический костюм.

Как известно, пара вместе с 2013 года, а в 2015 году у них родился сын. Также исполнительница воспитывает дочь, рожденную от первого брака.

Напомним, украинская певица и кандидат в народные депутаты от партии Батькивщина по 11 округу в Виннице Анастасия Приходько заявила, что на нее напал неизвестный во время агитационного творческого вечера и нанес телесные повреждения.