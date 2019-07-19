Приходько пожаловалась в полицию на избиение и сорванный концерт в Виннице

Запланированный концерт так и не состоялся / Фото: Facebook/Анастасия Приходько

Известная украинская певица и кандидат в народные депутаты от партии Батькивщина по 11 округу в Виннице Анастасия Приходько заявила, что на нее напал неизвестный во время агитационного творческого вечера и нанес телесные повреждения.

"Сегодня во время концерта в Виннице на моем 11 округе на меня было совершено нападение, выключали свет 5 раз и мне пришлось петь с людьми без музыки, мы запускали генераторы, на данный момент еду в полицию писать заявление", - сообщила Приходько в Facebook, опубликовав соответствующее видео.

На исполнительницу совершили нападение на сцене, сбили ее с ног и сорвали запланированный в рамках предвыборной кампании концерт. Она вынуждена была написать заявление в полицию.

Сегодня во время концерта в Виннице на моем 11 округе на меня было совершено нападение, выключали свет 5 раз и мне... Опубликовано Анастасія Приходько Пятница, 19 июля 2019 г.

"Сорванный концерт, телесные травмы и ночь в отделении полиции. Вот так заканчивается избирательная компания. Если мои враги думают, что меня можно напугать-то я вас огорчу. Я всех прощаю, зла и обиды на вас не таю, идите с миром!" – отметила певица.

Сорванный концерт, телесные травмы и ночь в отделении полиции. Вот так заканчивается избирательная компания. Если мои враги думают, что меня можно напугать-то я вас огорчу. Я всех прощаю, зла и обиды на вас не таю, идите с миром! Господь всегда со мной и я дойду до конца! Дорогая моя команда, низкий вам всем поклон за сегодняшнюю поддержку. Истинно, что друзья познаются в беде! Опубликовано Анастасія Приходько Пятница, 19 июля 2019 г.

Напомним, Приходько, которую использовала БПП для записи политического ролика, добилась через суд право получить компенсацию в сумме 300 тысяч гривен.