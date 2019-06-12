Команда Порошенко должна почти 300 тысяч украинской певице

Анастасия Приходько, которая с 2018 года стала человеком Тимошенко, выиграла суд у Порошенко, и должна получить кругленькую сумму.
Анастасия Приходько, которую использовала БПП для записи политического ролика, добилась через суд право получить компенсацию за это.
Об этом пишет сама певица в Instagram.
"Когда со своим адвокатом не только работаешь, но и отдыхаешь... Есть что обсудить...Иван Кличановский выиграл вместе со мной суд против команды П.Порошенко где в судовом порядке мы должны получить 260.000 гривен", - написала она.
Примечательно, что в начале судебной тяжбы, Приходько мягко обходила вопрос с компенсацией - в своих роликах она делала акцент на 1 гривне морального ущерба, но старалась минимально называть сумму материальной компенсации, которую затребовала - 500 тысяч гривен.
Обращение Анастасии Приходько к БПП:
В феврале 2018 года Анастасия Приходько заявила, что ее использовали в предвыборной кампании президента Петра Порошенко, когда предложили сняться в социальном ролике, который потом использовался как политическая пропаганда.
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