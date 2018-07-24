Анастасия Приходько подала в суд на "Блок Петра Порошенко"

Певица Анастасия Приходько подала в суд на партию "Блок Петра Порошенко" за использование ее образа в политической рекламе без ее согласия.

Об этом сообщает ТСН.

"Мне очень нужна ваша поддержка. Я понимаю, что много людей откажутся меня поддержать. Я ничего не боюсь, потому что знаю, что за мной правда. Честь и достоинство я буду отстаивать до последнего, потому что это все, что у меня есть. Я отстаиваю наши с вами права, потому что это может произойти с каждым. Нужно показать, что нельзя использовать людей в своих корыстных целях", - обратилась накануне Приходько в видео на своей странице в Facebook.

Певица требует материального возмещения 500 тысяч, а также моральной компенсации в размере символической 1 грн.



Адвокат Приходько говорит, если компания, которая снимала рекламу для президента и сама Администрация гаранта, не попросит прощения, они будут требовать большей материальной компенсации. Назначенное на 23 июля заседание перенесли на 15 августа.

В феврале этого года Анастасия Приходько заявила, что ее использовали в предвыборной кампании президента Петра Порошенко.

"На экраны вышел ролик, где я говорю следующие строки: "Развиваем украинское пространство, украинскую культуру. Слушаем украинское - это модно". Но этот ролик мы снимали как социальный ролик в поддержку развития Украины. Мне позвонил Евгений Нищук (министр культуры. - Прим.), который предложил поучаствовать в социальном проекте. Но, как видите, мое имя жестко и подло использовали в своих политических играх", - рассказала певица в Facebook.

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Приходько назвала это "гадким поступком, который не имеет названия".

"Я требую объяснений, почему так произошло. Я требую немедленно снять этот ролик с эфира или вырезать меня из этого ролика, потому что я не имею никакого отношения к предвыборной кампании Петра Порошенко", - отметила она.

В Сети также обратили внимание, что в ролике "Идем вперед - Петр Порошенко" использовали "краденую музыку". "На 2-й и 11-й секунде видео отчетливо слышен Audiojungle Watermark, что свидетельствует об использовании музыки без разрешения", - сообщалось на странице сообщества "ЄвроМайдан" в Facebook.